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رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

2023-01-19

استانا-سانا

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية اليوم أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف أصدر مرسوماً بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في الـ 19 من آذار القادم.

وذكرت وكالة تاس أن توكايف وقع المرسوم حول الإنهاء المبكر لصلاحيات الهيئات التمثيلية المحلية على جميع المستويات، وكلف لجنة الاقتراع المركزية باتخاذ إجراءات بهدف إعداد وإجراء انتخابات مبكرة للهيئات التمثيلية المحلية.

وقال توكايف: إن سبب قراره بشأن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة يعود إلى إجراء الإصلاح الدستوري في البلاد الذي أيده المواطنون في الاستفتاء العام.

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