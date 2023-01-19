دائرة الأمن الفيدرالي تحقق مع أمريكي لجمعه معلومات تهدد أمن روسيا

موسكو-سانا

فتحت دائرة الأمن الفيدرالي الروسية قضية جنائية ضد شخص أمريكي، لجمعه معلومات بيولوجية تهدد أمن الاتحاد الروسي، قائلة: إن المشتبه به كان يجمع “معلومات استخباراتية بيولوجية”.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن دائرة الأمن الفيدرالي قولها في بيان اليوم: “إن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكي، بناء على مجموعة الأدلة بموجب المادة (276) من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس”.

وتابعت: “يشتبه في أنه جمع معلومات استخباراتية بيولوجية تهدد أمن روسيا”، دون أن تقدم أي معلومات أو تفاصيل إضافية عن حيثيات القضية.

يذكر أن الشخص المعتقل يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 20 عاماً في حال تمت إدانته.

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