وسط أجواء حماسية.. تواصل منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال

دمشق-سانا

لليوم الثاني على التوالي تتواصل على أرض صالة الجلاء الرياضية بدمشق فعاليات البطولة العربية لرفع الأثقال، وسط منافسات قوية وأجواء حماسية عالية.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني ضمن فئة الناشئين عن فوز سيف علي من العراق بالمركز الأول بوزن 55 كغ بثلاث ذهبيات، تلاه المصري إياد محمد ثانياً بثلاث فضيات، ثم السوري علي الحسن بثلاث برونزيات.

ولوزن 61 كغ فاز العراقي محمد عباس مظلوم بالمركز الأول بثلاث ذهبيات، وجاء المصري عبد الرحمن محمد ثانياً بثلاث فضيات، فالسوري على غانم بثلاث برونزيات.

وجاء أحمد شجاع أولاً بوزن 81 كغ، وحل العراقي حافظ المحمد أولاً بمنافسات وزن 89 كغ، وجاء السوري حيدر سليمان ثانياً، واللبناني محمد زيتون ثالثاً.

أما فئة الشباب فأسفرت نتائج وزن 55 كغ عن حلول العراقي سيف علي بالمركز الأول بثلاث ذهبيات، تاركاً المركز الثاني للمصري إياد محمد بثلاث فضيات، فاليمني باسل عبد الله أنبار بثلاث برونزيات، بينما انتهت منافسات وزن 61 كغ بحلول العراقي محمد عباس مظلوم أولاً بثلاث ذهبيات، وجاء المصري عبد الرحمن محمد ثانياً بثلاث فضيات، ثم اللبناني محمد طرحة بثلاث برونزيات، وحاز السوري محمد مثلج صدارة وزن 81 كغ، وجاء زميله أحمد شجاع بالوصافة، وحل العراقي كميل زياد محمد ثالثاً.

وضمن فئة الرجال فاز العراقي على أحمد عبد الله علي بالمركز الأول لوزن 55 كغ بثلاث ذهبيات، وجاء مواطنه سيف حسين علي بالمركز الثاني بثلاث فضيات، ثم المصري إياد محمد بثلاث برونزيات، وحصل المصري عبد الرحمن محمد على المركز الأول بمنافسات وزن 61 كغ، تلاه اللبناني محمد طرحة، ثم الفلسطيني كرم علي، أما منافسات وزن 81 كغ فذهبت صدارتها للسوري محمد مثلج، ووصافتها للعراقي محمد حماد، والمركز الثالث للسوري رفيق الشيخ.

وقام رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد حسن جلود بتكريم الرباع السوري معن أسعد لنتائجه المتميزة في البطولات الدولية، وأبرزها برونزية أولمبياد طوكيو، علماً أن الأخير سيخوض منافساته في هذه البطولة غداً.

محمد الرحيل ومحمد الخاطر

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