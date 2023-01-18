71 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء- سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 71 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة قوله في بيان اليوم: إن “الخروقات تضمنت 4 هجمات للطيران التجسسي على حيس و4 خروقات بالمدفعية و58 خرقاً بالأعيرة النارية”.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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