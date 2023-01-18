ريف دمشق: برنامج استبيان مؤتمت للآليات والمركبات العاملة على خطوط المحافظة

ريف دمشق-سانا

طلب محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى من لجنة نقل الركاب في المحافظة إنشاء برنامج استبيان مؤتمت للآليات والمركبات العامة العاملة على جميع الخطوط، ودراستها بشكل كامل.

وأوضح المحافظ خلال اجتماع مع اللجنة اليوم في مبنى المحافظة أن الهدف من إحداث البرنامج توفير معلومات دقيقة وصحيحة عن إعداد المركبات العامة والخاصة وخطوطها.

وكلف المحافظ مدير النقل في ريف دمشق إحصاء عدد السيارات غير المرسمة منذ أكثر من سنة للحصول على رقم دقيق بالآليات العاملة، وكشف الآليات المتسربة عن العمل ضمن خطها، مشدداً على ضرورة مراقبة انسيابية الحركة والتأكد من التزام السائقين بالحركة ضمن الخطوط المعلن عنها.

من جانب آخر طلب المحافظ من مديرية تربية ريف دمشق خارطة توضح توزع المدارس وأنواعها والأبنية التي تحتاج إلى ترميم مع تحديد نوعه إن كان جزئياً أم كاملاً.

وأكد المحافظ خلال اجتماع لجنة الخارطة المدرسية في مبنى المحافظة ضرورة لحظ ملاعب وفسحات ومسارح ضمن الأبنية المدرسية التي سيتم تشييدها، ووجه أعضاء اللجنة بضرورة متابعة عملية صيانة المدارس التي تعرضت لعمليات تخريبية، وإعادة تأهيلها خلال هذا العام كأولوية.

حضر الاجتماع مدير التربية ماهر فرج، وعضو المكتب التنفيذي المختص غالب الزغبي.

سفيرة اسماعيل

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