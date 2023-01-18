قيم فكرية وإنسانية نبيلة قدمها العرض المسرحي (الانتصار الكبير) على خشبة القباني

دمشق-سانا

ضمن مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بمناسبة العطلة الانتصافية المدرسية، تستضيف خشبة مسرح القباني بدمشق العرض المسرحي “الانتصار الكبير” إخراج وتأليف سهيل عقلة.

وحول المسرحية أوضح مخرجها في تصريح لمراسلة سانا أن العرض مكون من شخصيتين محوريتين تمثلان الخير بدور حكيم الذي يحاول اجتثاث مكامن الشر والعدوان من الفكر الإنساني واستبدالها بالخير والطيبة والحب، والشر بدور كليم الذي يعمل بالاتجاه المعاكس تماماً محاولاً بشكل دائم تخريب كل مخططات وتجارب حكيم البناءة وذلك تحت سيطرة بالستي وهي تعبير عن دول الاستعمار والهيمنة التي تحاول جاهدة تدمير الشعوب ومحو حضارتها وثقافتها والسيطرة على فكر شعوبها، ولكن قوة الفرسان الشجعان وإيمانهم المطلق بسلطة الحق والخير وإمكانياتها في مجابهة الشر يرفعون راية الانتصار الكبير ويستأصلون الشر والعدوان ليعم الخير والسلام والأمان في البلاد.

ولفت عقلة إلى أن مسرح الطفل هو من أفضل الوسائل التوعوية والتربوية لزرع قيم الخير والإنسانية وتفتيح أذهان الجيل الجديد على أسس البناء والتطوير وخلق اتجاهات إبداعية فنية وعلمية في مخيلتهم، مشيراً إلى أهمية تسخير كل الأدوات المسرحية من سينوغرافيا وموسيقا وغناء لتقديم الأفكار بشكل مؤثر.

فيما بين الممثل حمدي عقلة أن المسرح قدم له كطفل في الثانية عشرة من عمره خبرات تمثيلية وطور موهبته وشغفه الفني، معرباً عن سعادته في مشاركته بالعرض وتقديمه دوراً مليئاً بالقيم الإنسانية الهادفة والنبيلة.

محاسن العوض

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