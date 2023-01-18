بمشاركة سورية انطلاق فعاليات معرض (فيتور 2023) السياحي في مدريد

مدريد-سانا

بمشاركة سورية انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض “فيتور 2023” السياحي بدورته 43 في مدينة مدريد الإسبانية، بمشاركة 60 دولة، حيث يستمر لغاية الـ 22 من الشهر الجاري.

وفي تصريح لـ سانا أكد معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح رئيس الوفد السوري إلى المعرض أن مشاركة سورية دليل على تعافي قطاع السياحة فيها وعودة الأمن والأمان إليها، مشيراً إلى أنه يشكل فرصة للترويج، وتشجيع قدوم السياح إلى سورية ذات المنتج السياحي المتنوع، كما يعطي المجال لعقد اللقاءات والاتفاقيات بين الشركات والمكاتب السياحية المشاركة.

وبين أنه انطلاقاً من أهمية الترويج للنشاط السياحي وتوسيعه عبر استقطاب السياح من كل الجنسيات، يقدم الجناح السوري تعريفاً للزائر الراغب بالقدوم إلى سورية بكل الإجراءات المبسطة التي اتخذت من قبل الوزارة والجهات العامة الأخرى المعنية لمنحه سمة الدخول بشكل ميسر.

وأوضح أن الوفد السوري التقى اليوم مع عدد من ممثلي الدول والأجنحة المشاركة، مثل الأردن ومصر وفلسطين وفنزويلا، معرباً عن الأمل في أن تكون مشاركة سورية فاتحة لمشاركتها بمعارض أخرى حول العالم، تمهيداً لعودة النشاط والقدوم السياحي إليها بما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته لفت مدير الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور إلى الإقبال الجيد للزوار على الجناح السوري في اليوم الأول للمعرض، للتعرف على سورية وما فيها من معالم سياحية وآلية القدوم إليها والأماكن التي يمكن ارتيادها.

وعن مشاركة الشركة السورية للنقل والسياحة قال منصور: “لدينا منشآت سياحية ومؤسسة الكرنك للسياحة والسفر التي تستقطب الزوار سواء إلى منشآت الشركة أو منشآت سياحية أخرى، حيث نعمل على استقدام الزوار والحجوزات الفندقية وحجوزات الطيران وغيرها”.

ويضم الوفد أيضاً رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير، وممثلين عن شركة أجنحة الشام للطيران ومكاتب السياحة والسفر والشركات والفنادق الخاصة.

حضر الافتتاح القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في إسبانيا الدكتور عبد الله حلاق، وعدد من أعضاء السفارة السورية في مدريد.

يذكر أن مساحة المعرض تبلغ 69 ألف متر مربع، ويقصده نحو 250 ألف زائر سنوياً.

سكينة محمد ولؤي حسامو

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