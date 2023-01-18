أجنحة الشام للطيران تشارك في معرض (فيتور 2023) في مدريد

دمشق-سانا

تشارك أجنحة الشام للطيران ضمن جناح وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية في المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2023) الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، ويستمر حتى الـ 22 من كانون الثاني الجاري.

وأشارت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الهدف من المشاركة التعريف بخدماتها، والتأكيد على دورها كناقل جوي وطني خاص، وعلى وجود سورية في كل المحافل والنشاطات السياحية المحلية والدولية، مبينة أن المعرض يعد ثالث أضخم معرض للسياحة والسفر في العالم والأول في إسبانيا.

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