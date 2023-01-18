دبلوماسي روسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها

موسكو-سانا

أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا قسطنطين غافريلوف أن نظام كييف وأسياده الغربيين يمكن أن يوقفوا الأعمال القتالية في أي وقت، لكن أهدافنا معروفة وما زالت سارية.

ونقلت نوفوستي عن غافريلوف قوله: “يمكن لنظام كييف والقيمين الغربيين الذين يقفون وراءه وقف الأعمال القتالية في أي لحظة، لكن أهدافنا بشأن اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التهديدات الأمنية على بلدنا معروفة جيداً، وما زالت سارية”.

وأضاف غافريلوف: إن نجاحات العملية العسكرية الخاصة آخذة في الازدياد، وهو أمر حتمي، وكذلك تنفيذ الأهداف التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية سيتم بأي طريقة ممكنة، ومستعدون لأي تطور للأحداث.

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