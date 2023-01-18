صناعيو الألبان في دمشق وريفها يطالبون بإعفاء المنشآت المستوفية الشروط من الكشوف على العينات

دمشق-سانا

طالب صناعيو ومنتجو الألبان في دمشق وريفها بإعفاء المنشآت الصناعية المستوفية للشروط من الكشوف الحسية على العينات، والسماح بإدخال الزبدة النباتية المهدرجة في منتجات الألبان والأجبان وتأمين مادة الفيول.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري خلال الاجتماع حرص الغرفة على إيصال مطالب الصناعيين للجهات المعنية، والتعاون معها للتغلب على معوقات عملهم بما يسهم في تطوير وتنمية هذه الصناعة.

بدوره نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أشار إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه هذا القطاع للمساهمة في عملية تنمية الصناعات الوطنية الغذائية والعمل على زيادة قدرتها.

شارك في الاجتماع الذي تم خلاله انتخاب محمد ياسين شموط رئيساً للجنة الأجبان والألبان والآيس كريم في الغرفة، كل من خازن الغرفة جورج داود، ونائب رئيس القطاع الغذائي وليد حورية، وأيمن زبادنة أمين سر القطاع الغذائي.

أحمد سليمان

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