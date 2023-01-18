المركزي الروسي يضيف 9 عملات جديدة إلى نشرته لأسعار الصرف

موسكو-سانا

أعلن البنك المركزي الروسي أنه أضاف اليوم إلى نشرته اليومية لأسعار صرف الروبل 9 عملات جديدة، بينها 3 عربية.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه وفق بيان نشرته الخدمة الصحفية للبنك، فقد ضمت قائمة العملات الجديدة كلا من الدرهم الإماراتي والريال القطري والجنيه المصري، والبات التايلاندي والدونغ الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.

وبذلك فإن عدد العملات الأجنبية التي يحدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمامها على أساس يومي قد ارتفع إلى 43 عملة.

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