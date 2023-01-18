السماح للمدارس والروضات الخاصة التابعة للتربية باستيراد ميكروباصات لنقل الطلاب

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للمنشآت التعليمية الخاصة (مدارس-روضات) التابعة لمديريات التربية في المحافظات باستيراد ميكروباصات سعة 14 راكباً، عداً مقعد السائق كحد أدنى، شريطة أن تكون جديدة وغير مستعملة، ولم يمض على سنة صنعها أكثر من 4 سنوات عدا سنة الصنع وبعد الحصول على إجازة الاستيراد، وأن تكون عاملة على البنزين.

وتضمنت التوصية ضرورة إرفاق الثبوتيات الواردة في القرار 535/ج تاريخ 24-3-2008 وكتاب من وزارة النقل-مديرية النقل الطرقي يبين عدد وسائط النقل المسجلة باسم الجهة صاحبة الطلب سواء كانت معفاة أو غير معفاة من الرسوم والضرائب، وأن يكون العدد والسعة متناسبين مع عدد الطلاب المسجلين بالنقل حصراً وفق قوائم مصدقة أصولاً من مديريات التربية.

وتأتي الموافقة لتخفيف الضغط على وسائط النقل العامة، وفي ضوء ورود العديد من الطلبات إلى وزارة التربية بخصوص السماح للمدارس والروضات الخاصة التابعة لمديرياتها في المحافظات باستيراد ميكروباصات لنقل الطلاب.

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