عرض مسرحي عن التنمر ومعالجته بين الأطفال في ثقافي حماة

حماة-سانا

ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة، عرضت اليوم على خشبة مسرح المركز الثقافي بحماة مسرحية “أحلامنا”، تأليف وإخراج الفنان عبد الرحمن كربجها.

مخرج العرض كربجها رأى أن المهرجان يسهم في تفعيل الحركة الثقافية الفنية وفرصة للعائلة والأطفال معا لحضور عروض مسرحية هادفة ومميزة، مشيراً إلى أن العرض يحكي عن التنمر بين الأطفال كظاهرة سلوكية سيئة وكيفية حماية الأطفال من التنمر بإعادة الثقة في أنفسهم وتعويدهم على الشجاعة والأمانة، كما تخلل العرض رقصات وفقرات غنائية وكرنفال دمى ومسابقات للأطفال.

الممثل رضوان غانم لفت إلى أن المهرجان يسهم في زرع البسمة على وجه كل طفل ويهدف لاستقطاب الأطفال في العطلة الانتصافية، فضلا عن الفائدة والمتعة التي يقدمها لهم.

مدير الثقافة بحماة سامي طه أكد أن المهرجان يعكس أهمية دور الثقافة في حياة المجتمع وحرص الوزارة على تقديم أعمال فنية متميزة للأطفال خلال العطلة الانتصافية لتكون فرصة للتعرف على المسرح عن قرب، لافتاً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات المهرجان مؤشر على أهمية الثقافة في حياة السوريين ورغبتهم بمرافقة أبنائهم إلى المسرح ليتذوقوا الفن.

سهاد حسن

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