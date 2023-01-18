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بوتين: مؤسساتنا تستطيع إنتاج ما نحتاج إليه

2023-01-18

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المؤسسات الصناعية الروسية تستطيع إنتاج المواد التي كانت تنتجها الشركات الأجنبية التي تركت السوق المحلية.

وخلال حديث مع العمال في مصنع (أوبوخوف)، وهو جزء من شركة (ألماز-أنتي) الروسية للصناعات العسكرية قال بوتين: بعد أن غادر بعض ممن يسمّون شركاءنا من سوقنا أصبح مستوى إنتاجنا مرتفعاً جداً، وشركاتنا تستوعب بسهولة ما تركه هؤلاء الشركاء أنفسهم، لقد أصبحنا قادرين على إنتاج ما لم نتمكن من إنتاجه.

وأضاف بوتين: بالطبع هذا لا يعني أننا نستطيع إنتاج كل شيء بنسبة مئة بالمئة، لكننا سنحقق مستوى الإنتاج الذي نحتاج إليه.

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