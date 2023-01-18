الوطنية للتمويل الأصغر بالسويداء.. طرح منتجات جديدة

السويداء-سانا

بدأ فرع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بالسويداء العمل بحزمة من البرامج والمنتجات الجديدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوسيع حجم الخدمات التي يوفرها المصرف.

وبين مدير فرع المصرف تميم نصر في تصريح لـ سانا أن المصرف باشر بفتح الحسابات الجارية للراغبين بذلك، وقبول الودائع بإمكانية إيداع لمدة تتراوح من شهر إلى سنة مقابل حصول المودع على فوائد، كما بدأ تنفيذ منتج “سلفة ” المتضمن تقديم قرض سريع جداً لأي موظف من القطاعين العام والخاص، وبمعدل قيمة راتبين، وبما لا يتجاوز 600 ألف ليرة، بفائدة قدرها 2 بالمئة شهرياً.

ولفت نصر إلى مباشرة المصرف مؤخرا بمنتج القرض التعليمي الهادف لتمويل شراء أجهزة “لابتوب ” لتخديم الأعمال المكتبية الإدارية والهندسية والبرمجة، وبمدة سداد 60 شهراً، ويستفيد منه الطلاب الجامعيون الذين تتطلب دراستهم تلك الأجهزة، وكذلك المهندسون والنقابيون وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأضاف: أصبح هناك إمكانية لمنح قروض بلا كفالة ولغاية 5 ملايين ليرة للمشاريع الناضجة التي تتم دراستها، وذلك بموجب بوليصة تأمين والاستغناء عن الكفالات الشخصية والضمانات العينية التي كانت تقدم، مشيراً إلى أن وتيرة الإقراض تسير بشكل جيد، حيث تم منح 1540 قرضاً قيمتها وصلت إلى مليارين و350 مليون ليرة، وشملت مختلف المجالات التنموية والزراعية والاستهلاكية.

وأطلق المصرف مؤخراً خدمات الدفع الإلكتروني المتعلقة بتسديد الأقساط عبر تطبيق الموبايل كاش موبايل بموجب اتفاقية /ام تي ان/، ليضاف هذا التطبيق إلى منافذ الدفع الموجودة في عدد من المصارف العامة والخاصة وشركات الحوالات.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية

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