دورات تعليمية لتعويض الفاقد التعليمي في ريف القامشلي

الحسكة-سانا

باشرت مديرية التربية بالتعاون مع جمعية الوصل الخيرية تنفيذ دورات تعليمية، لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب عدد من مدارس ريف مدينة القامشلي، في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن المشروع التعليمي مقدم عن طريق الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالحسكة، والجهة المانحة هي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويهدف إلى تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الصفوف من السابع الأساسي وحتى الثالث الثانوي لعدد من المواد التعليمية الأساسية، حيث يستفيد من المشروع 175 طالباً وطالبة في قرى ريف مدينة القامشلي الجنوبي.

وكانت مديرية التربية نفذت عددا من الدورات المماثلة في مدينة الحسكة مؤخراً، بهدف تعويض الفاقد التعليمي للطلاب نتيجة الظروف التي تمر بها المحافظة.

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