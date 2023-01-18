منارة الصليبة المجتمعية تطلق مبادرة محطة من خلال إنارة كراج البولمان على الطاقة الشمسية

دمشق-سانا

تشجيعاً للتشاركية في تنفيذ أعمال تخدم المجتمعات المحلية نفذت منارة الصليبة المجتمعية في الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع أصحاب شركات النقل مبادرة “محطة”، من خلال تركيب ألواح طاقة شمسية ضمن كراج البولمان، لتسهيل حركة المسافرين أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت الأمانة في مادة نشرت على صفحتها في الفيسبوك أن ألواح الطاقة الشمسية أسهمت بإنارة أماكن انتظار المسافرين، وهي مزودة بحساسات تحكم تعمل لأطول فترة ممكنة خلال ساعات الليل.

وأكدت الأمانة أنها تسعى إلى تبني الاعتماد على الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، والتي تؤمن استمرار خدمات المرافق العامة، في ظل نقص موارد الطاقة وتعمل على إشراك أبناء المجتمعات بأفكارهم وتحولها معهم إلى فائدة تنعكس إيجاباً على المجتمع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency