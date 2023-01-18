بكري يؤكد ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية

بيروت-سانا

أكد الدكتور مصطفى بكري الكاتب والإعلامي المصري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية الظالمة المفروضة على سورية، لافتاً إلى أن الشعب السوري عانى الكثير جراء هذا الحصار الذي دام سنوات عديدة.

وقال بكري في كلمة له في سياق الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية: “إن سورية كانت دائماً حصناً في مواجهة التطرف والأفكار التكفيرية الإرهابية”، لافتاً إلى أن المؤامرة اتضحت، وهي تستهدف سورية والمقاومة العربية.

وأضاف بكري: إن الولايات المتحدة الأميركية والغرب في مقدمة أطراف المؤامرة على سورية، إضافة إلى دول أخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency