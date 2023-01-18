زراعي السويداء: نحو 2 مليار ليرة زيادة قيمة القروض الممنوحة للفلاحين

السويداء-سانا

منح المصرف الزراعي التعاوني وفروعه بالسويداء خلال العام الماضي قروضاً إنمائية للمزارعين بقيمة 7 مليارات و895 مليون ليرة، وذلك بزيادة قدرها نحو 2 مليار ليرة عن العام الذي سبقه.

وبين مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة في تصريح لـ سانا أن ارتفاع وتيرة الإقراض يعكس ثقة المتعاملين بالمصرف وأهمية دوره في تمويل عملية الإنتاج الزراعي، وشمل الإقراض مختلف الغايات الزراعية وبمدد سداد مختلفة وتركز بشكل كبير على شراء الجرارات والعزاقات، لافتاً إلى أن تحصيلات القروض عن كامل العام الماضي عبر المصرف وفروعه بالمحافظة وصلت إلى مليار و691 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة الودائع مع نهاية العام الماضي 17 مليار ليرة.

وتحدث عدد من المزارعين عن ضرورة زيادة قيمة القروض الممنوحة لتتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات وتكاليف العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتخفيض فوائدها وتسهيل إجراءات المنح، إضافة إلى استثناء المعاملات الزراعية من الرسوم والطوابع كجزء من عملية دعم للمزارعين.

وبين المزارع عاطف الأشقر أنه حصل على قرض بقيمة 1.8 مليون ليرة لمدة خمس سنوات، لشراء “عزاقة” ،وهو يعادل 60 بالمئة من قيمتها، وذلك بعد دفعه 40 بالمئة منها من خلال المصرف الزراعي، مشيراً إلى أهمية عملية تمويل شراء مستلزمات العمل الزراعي بالنسبة للفلاحين، والتي انعكست على تخفيض تكاليف حراثة أرضه لكونه يعمل عليها بنفسه، مقترحاً بالوقت نفسه ربط الكفالة لهذه القروض بضمانة الآلية نفسها التي يحصل عليها المزارع ، وذلك في ظل صعوبة إيجاد كفلاء.

بدوره أوضح المزارع حمد كيوان أنه حصل على قرض لشراء جرار زراعي قيمته 46 مليون ليرة، على فترة سداد مدتها عشر سنوات، وهي تشكل 70 بالمئة من قيمة الجرار مقابل تسديده نسبة 30 بالمئة من قيمته من خلال المصرف الزراعي، مبيناً أنه تقدم بكفلاء إضافة إلى عقار مشجر يملكه بمساحة 7 دونمات، مقترحا رفع سقف القروض الخاصة بالجرارات خلال الفترة القادمة لتتناسب مع ارتفاع أسعارها.

عمر الطويل

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