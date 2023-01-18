منصور يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن بالتحرك والعمل على تنفيذ قراراته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان تمتعه بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وإنهاء معاناته تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الفلسطينيين يتصاعد، لافتاً إلى أنه في غضون أسبوعين استشهد 15 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال في اقتحامات دموية شنتها قوات الاحتلال على القرى والبلدات والمخيمات في القدس وباقي مناطق الضفة الغربية.

وأشار منصور إلى الإجراءات العقابية التي أعلنتها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني انتقاماً من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني لصالح طلب الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان، وانتهاك “إسرائيل” المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد منصور على الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، من خلال فرض القانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر عسكري على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال التي تستخدم أسلحتها للإضرار بحقوق الإنسان بشكل مباشر، وأكد ضرورة بذل جهود عاجلة بشكل فردي وجماعي من قبل الدول والمنظمات لضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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