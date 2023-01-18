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عــاجــل المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية في الحكومة: تم تحديث احتياجات المحافظات من المحروقات، وزيادة نسبة 30% من حصة محافظة حمص من المحروقات، علماً أنه تم وضع الاحتياجات لكافة المحافظات، وفقاً لما تم إرساله ودراسته من قبل الجهات المعنية فيها

لجنة وزارية تبحث الواقع الخدمي بحمص

2023-01-18

حمص-سانا

تبحث اليوم لجنة الخدمات والبنى التحتية في الحكومة برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الواقع الخدمي بحمص، والمشاريع المنفذة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وسبل تجاوز المعوقات للنهوض به وتطويره، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

وتضم اللجنة وزراء السياحة والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والموارد المائية والنقل والصحة ووزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ورئيس شؤون التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الوزراء أمين سر لجنة الخدمات.

 

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