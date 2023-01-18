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مايكروسوفت تعتزم تسريح دفعة جديدة من موظفيها

2023-01-18

واشنطن-سانا

أفادت تقارير إعلامية بأن عملاق التكنولوجيا الأميركية “مايكروسوفت” تستعد لإجراء خفض جديد في قوتها العاملة في العالم، في ظل مواصلة شركات التكنولوجيا الكبرى تقليص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.

وذكرت شبكة “بلومبرغ نيوز” أن الشركة الرائدة في مجال تقنيات الكمبيوتر ستعلن عن عمليات تسريح في أقسامها الهندسية، وذلك قبل أسبوع فقط من إعلانها عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وقامت الشركة التي يقول مراقبون إنها توظف نحو 220 ألف شخص بعمليتي تقليص للموظفين العام الماضي.

وعلى مدى الأسابيع الماضية قلصت شركتا أمازون وسايلزفورس من قوتهما العاملة وسبقتهما تويتر وسناب شات، فيما تعد خطط التسريح هذه الأكبر في قطاع التكنولوجيا الأميركي الذي كان يعد منيعاً في السابق، وقد لجأت إليه كملاذ أخير أيضاً شركات عملاقة مثل ميتا مالكة فيسبوك.

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