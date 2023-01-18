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فوج إطفاء درعا يخمد أربعة حرائق والأضرار مادية

2023-01-17

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم أربعة حرائق نشبت في مواقع مختلفة من المحافظة.

وأوضح قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن كوادر الإطفاء توجهوا إلى مكان الحرائق فور إبلاغهم بها، مشيراً إلى أن الحريق الأول كان على طريق بلدة النعيمة وطال أشجاراً حراجية، والحريق الثاني كان في منزل بمدينة طفس بسبب مدفأة حطب، والحريق الثالث اندلع في حي المطار بالمدينة، كما اندلع حريق رابع في تجمع نفايات في المنطقة الصناعية.

وبين المحاميد أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

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