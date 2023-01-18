45 ميدالية متنوعة لسورية في اليوم الأول من البطولة العربية لرفع الأثقال

دمشق-سانا

حقق منتخب سورية لرفع الأثقال 45 ميدالية متنوعة و18 فضية و27 برونزية في اليوم الأول من البطولة العربية لرفع الأثقال المقامة حالياً في صالة الجلاء بدمشق.

وتضمن اليوم الأول من البطولة منافسات الإناث، ففي وزن 40 كغ حققت اليمنية رقية هاني ثلاث ميداليات ذهبية، وبوزن 45 كغ جاءت بالمركز الأول المصرية باسمة رمضان بثلاث ذهبيات، تلتها السورية غنى فياض بثلاث فضيات والسورية سيدرة دعبول بثلاث برونزيات، وبفئة الشابات بالوزن نفسه حصلت اليمنية رقية علي على ثلاث ذهبيات والسورية حلا سليمان على ثلاث فضيات والفلسطينية هالة ديبو على ثلاث برونزيات، وبفئة السيدات حققت المركز الأول اليمنية رقية علي ثلاث ذهبيات أعقبتها الفلسطينية هالة ديبو بثلاث فضيات.

وفي منافسات وزن 55 كغ حققت المراكز الأولى بفئة الناشئات المصرية آية محمد بثلاث ذهبيات واليمنية قبول عنبر بثلاث فضيات والسورية ديمة زرقة بثلاث برونزيات، وبفئة الشابات آية محمد 3 ذهبيات وقبول عنبر 3 فضيات وبفئة السيدات آية محمد 3 ذهبيات تلتها السورية آية عيسى بثلاث فضيات ثم قبول عنبر بثلاث برونزيات.

وفي منافسات وزن 59 كغ حققت المصرية حنين أحمد المركز الأول بفئة الناشئات بثلاث ذهبيات تلتها مواطنتها نعمة أحمد بثلاث فضيات ثم السورية آية جغيلي بثلاث برونزيات، وبفئة الشابات جاءت حنين أحمد أولاً بثلاث ذهبيات ثم نعمة أحمد بثلاث فضيات وآية جغيلي بثلاث برونزيات أيضا، وبفئة السيدات واصلت حنين أحمد تألقها وحصلت على المركز الأول بثلاث ذهبيات تلتها نعمة أحمد بثلاث فضيات ثم السورية ربوع سليمان بثلاث برونزيات.

وفي وزن60 كغ بفئة الشابات حققت المصرية ملك محمد المركز الأول بثلاث ذهبيات تلتها السورية زين الدار أسعد بثلاث فضيات والفلسطينية رند سليمان بثلاث برونزيات، وفي فئة الناشئات جاءت أولاً منة أحمد من مصر بثلاث ذهبيات أعقبتها مواطنتها ملك محمد بثلاث فضيات ثم السورية رغد شمالي بثلاث برونزيات، وبفئة السيدات ملك محمد بثلاث ذهبيات ثم السورية حنين إحسان بثلاث فضيات والسورية زين الدار أسعد بثلاث برونزيات.

وفي منافسات وزن 71 كغ بفئة الناشئات أحرزت جنى جودة من مصر المركز الأول ثم وئام قنديل من الأردن والسورية سالي حسين بثلاث برونزيات، وبفئة الشابات جاءت جنى جودة أولاً بثلاث ذهبيات ثم وئام قنديل بثلاث فضيات والسورية هبة رشا بثلاث برونزيات وبفئة السيدات جنى جودة بثلاث ذهبيات والسورية ماري حسن بثلاث فضيات ووئام قنديل بثلاث برونزيات.

هناء صقور

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