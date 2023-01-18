مسؤول أمريكي: وضع قوات نظام كييف صعب مع تقدم الجيش الروسي

واشنطن-سانا

اعتبر المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن قوات النظام الأوكراني صارت في وضع صعب مع تقدم الجيش الروسي في دونباس وسيطرته على مدينة سوليدار الاستراتيجية مؤخراً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ماكغريغور قوله في تصريح: “هناك عدد كبير من الجنود الأوكرانيين الذين أجبروا على ارتداء الزي العسكري والذهاب إلى الجبهة يتعرضون لنيران كثيفة ثم يدركون أن الضباط تخلوا عنهم”، مشيراً إلى أن بعض العسكريين الأوكرانيين يستسلمون للروس وبعضهم يفر من ساحة المعركة ويسقط في أيدي الشرطة السرية في كييف التي تقوم بإعدامهم بلا محاكمات.

وأضاف ماكغريغور: إن وزارة الدفاع الأوكرانية ترسل المجندين إلى موتهم المحتم بلا تفكير لتثبت للمسؤولين في واشنطن وبروكسل وحلف الناتو أنه لا يتم إنفاق أموالهم هباء.

من جهته أكد قائد وحدة المتطوعين تروياً فلاديمير نوفيكوف أن المستشفيات في المدن الأوكرانية تكتظ بالجنود الجرحى من القوات الأوكرانية معظمهم من مدينة سوليدار التي حررها الجيش الروسي مؤخراً.

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