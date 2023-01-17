موسكو: حظر علمنا ببطولة أستراليا للتنس تسييس للرياضة

كانبرا-سانا

وصف السفير الروسي لدى أستراليا أليكسي بافلوفسكي حظر العلمين الروسي والبيلاروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بأنه “تسييس غير مقبول للرياضة”.

ونقلت وكالة تاس عن بافلوفسكي قوله اليوم: “إنه إضافة للتمييز ضد لاعبي التنس الروس الذين يجبرون على اللعب تحت علم محايد فقد ذهب الاتحاد الأسترالي للتنس خلال المباراة التي جمعت الروسية كاميلا راخيموفا والأوكرانية يكاترينا بايندل إلى حظر المشجعين الروس في المدرجات من إظهار الدعم لرياضيينا أيضا” مضيفاً: إنه من المؤسف أن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة استسلموا للتلاعب السياسي العلني”.

يذكر أن سفير أوكرانيا في أستراليا فاسيلي ميروشنيتشينكو طالب الاتحاد الأسترالي للتنس بتطبيق سياسة العلم المحايد بعد ظهور أحد المشجعين الروس يرتدي قميصاً عليه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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