طهران: وجود القوات الغربية المعادية في المنطقة يزعزع أمنها

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده متمسكة بنهج الدبلوماسية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وبذل الجهود لمنع سقوط أي حكومة بأيدي الإرهاب متعدد الجنسيات.

وقال كنعاني خلال اجتماعه اليوم مع الدبلوماسيين العسكريين الأجانب المقيمين في إيران: إن إيران لطالما حاولت الحفاظ على أمنها وأمن دول الجوار، وحاربت الإرهاب ونشر السلاح والمخدرات، مشيراً إلى تركيز الحكومة الإيرانية على توسيع التعاون مع دول آسيا والشرق الأوسط.

ولفت كنعاني إلى أن إيران أصبحت عضواً فعالاً في منظمة شنغهاي وواصلت تعاونها مع الاتحاد الأوراسي واتخذت خطوات مهمة لإعداد وتوقيع اتفاقيات تعاون طويلة الأمد مع الصين وتركيا.

وحول مفاوضات فيينا أعرب كنعاني عن استعداد بلاده للاتفاق ضمن الالتزام بخطوطها الحمراء، مؤكداً أن وجود القوات العسكرية الغربية المعادية في مياه الخليج يتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى عقد اجتماع لوزارات الخارجية والدفاع لدول المنطقة لضمان تحقيق الأمن في الخليج.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة التعاون بين دول المنطقة للتصدي لمؤامرات الكيان الصهيوني وجرائمه المستمرة في المنطقة.

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