بيسكوف: زيادة أعداد الجيش رهن بتصرفات الغرب العدوانية ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن سبب زيادة تعداد العسكريين في الجيش الروسي إلى 1.5 مليون شخص يكمن في تصرفات الغرب وضرورة ضمان أمن البلاد دون قيد أو شرط.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في حديث للصحفيين اليوم: يرتبط السبب بتلك الحرب التي تشنها دول الغرب الجماعي ضدنا بالوكالة، والتي تتضمن في ذاتها عناصر المشاركة غير المباشرة في العمليات القتالية وعناصر الحرب الاقتصادية والحرب المالية والحرب القانونية والخروج عن أي أطر ومجالات قانونية مشروعة وما إلى ذلك، ما استدعى زيادة تعداد الجيش الروسي لضمان أمن بلادنا.

من جهة أخرى وصف بيسكوف التوقعات لنمو التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى 250 مليار دولار سنوياً بالواقعية تماماً، مشيراً إلى أن وتائر النمو عالية جداً، وأن الصين هي حليفنا الكبير وشريكنا التجاري والاقتصادي وسنواصل تطوير التعاون معها.

ونشرت دائرة الجمارك الرئيسية الصينية في نهاية الأسبوع الماضي بيانات تدل على أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع وفق نتائج العام الماضي بنسبة 29.3 بالمئة وبلغ 190.271 مليار دولار.

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