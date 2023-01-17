موروزوفا: من الصعب على زيلينسكي إخفاء خسائر قواته

دونيتسك-سانا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك داريا موروزوفا أنه بات من الصعب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إخفاء حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواته، جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

وكتبت موروزوفا عبر تلغرام: إن الحكومة الأوكرانية لا تكترث لشعبها، ولن تقر بمصير جنودها المفقودين، إلى جانب أن التصريحات الغربية التحريضية تزيد من الخسائر الأوكرانية.

وكشفت موروزوفا أن السلطات الأوكرانية رفضت مقترح مجموعة مينسك الإنسانية التي بادرت عام 2015 إلى تشكيل آلية مشتركة مع كييف للبحث عن المفقودين في الوقت الذي كانت فيه أعدادهم قليلة حينها، أما الآن فأعداد المفقودين بالآلاف وسيزداد الأمر سوءاً.

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