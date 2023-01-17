قصائد وجدانية ووطنية على منبر دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت قاعة الأنشطة بدار الأسد للثقافة باللاذقية اليوم لقاء شعرياً لثلاثة شعراء، تناول قصائد وطنية وجدانية غزلية.

وجاءت مشاركة الشاعر أحمد خليل منصور بأربع قصائد وجدانية غزلية، وشاركت الشاعرة ذوات حمدو بقصيدتين وجدانيتين الأولى بعنوان (وطن السلام) تتغنى بالوطن، والثانية قصيدة رثاء تحمل في طياتها الشجن لوالدتها الراحلة التي فقدتها منذ أيام.

وختام اللقاء جاء بمشاركة الشاعرة سارة خيربك بعدة قصائد وجدانية وطنية تتغنى بالوطن الأسمى الذي يأخذ اهتمام الشعراء وهمومهم إلى آفاق رحبة، وهذه القصائد جميعها تتحدث عن دمشق الأبية.

غفار ديب

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