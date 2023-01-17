روسيا تضيف عقوبات جديدة على ممثلين للاتحاد الأوروبي

موسكو-سانا

وسعت روسيا قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها، ردا على حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة المفروضة ضدها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: “الاتحاد الأوروبي يواصل محاولة الضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب”، مشيرة إلى أن روسيا تعتبر مثل هذه الأعمال غير شرعية، وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن البرلمان الأوروبي ينتهج كذلك خطاً عدائياً مناهضاً لروسيا بعد أن وافق في اجتماعه في تشرين الماضي على قرار اعتبار روسيا كدولة راعية للإرهاب، مذكرة بأنه من جديد تجلت المعايير المزدوجة للمجتمع السياسي الغربي، والتي تغاضت منذ عام 2014 عن مقتل سكان دونباس على يد القوات الأوكرانية.

وتشمل العقوبات الروسية الجديدة قادة مؤسسات القوة في دول الاتحاد الأوروبي المنخرطة في تدريب العسكريين الأوكرانيين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتقديم المساعدة لأوكرانيا، إضافة إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية الحكومية والتجارية التي تنتج وتورد المعدات العسكرية لنظام كييف ومواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات معادية لروسيا وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في كانون الثاني الماضي رسمياً حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا، وتشمل وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل وشخصيات وأحزاب برلمانية.

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