إعادة تأهيل دوار الجمل في حماة

حماة-سانا

ضمن حملة “سوا بترجع أحلى”، لتجميل وتحسين محاور مدينة حماة تتم إعادة تأهيل دوار الجمل الواقع على طريق حلب بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة حماة، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة والفعاليات الأهلية.

وقال رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني في تصريح لمراسل سانا: إنه تم تنفيذ أعمال ترحيل للأتربة، وتأهيل الجزر الطرقية وتهيئتها لزراعة نحو ألف غرسة من مختلف الغراس الحراجية والتزيينية، كالزنزلخت والتويا والنخيل المروحي، فضلاً عن التجهيز لنصب 24 عامود إنارة وتزويدها بأجهزة موفرة للطاقة “الليدات”، لتتم إنارة الدوار خلال ساعات المساء، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تأتي استمراراً لعمل المجلس بالتعاون مع الفعاليات الأهلية لإعادة المظهر الجمالي للمدينة.

وأشار الدكتور عمار الجمل من الفعاليات الأهلية إلى أن الحملة تتضمن أعمال دهان للأرصفة وأعمدة الإنارة، فضلاً عن وضع مجسمات لأربعة جمال، وتهيئة المكان لوضعها ضمن الدوار كرمز للمكانة التي تحتلها الجمال والإبل في تاريخ وتراث المحافظة منذ آلاف السنين، ولا سيما في حماة وباديتها.

من جانبه، لفت مصطفى طرشان من الفعاليات الأهلية إلى أن الأعمال ركزت على تنفيذ حملات نظافة شاملة بحي طريق حلب، بمشاركة المتطوعين وعمال مجلس المدينة، وآليات البوكات والجرارات والرافعات لقص وتهذيب وتشذيب الأشجار ضمن المنصفات والجزر الطرقية، منوهاً بالتنسيق مع مجلس المدينة وكل الجهات الداعمة لخطة إنارة المدينة ليلاً، وتركيب أجهزة موفرة للطاقة، ولا سيما بعد تركيب أجهزة إنارة على مداخل المدينة من الجهة الغربية والجنوبية والشرقية.

وتأتي هذه المبادرة، استكمالاً لمبادرة سابقة بدأت بتجميل مدخل المدينة الجنوبي عند مجسم الناعورة الحجرية، مروراً بالدوارات الرئيسة وأوتوستراد المشفى الوطني وشارع العلمين وساحة العروبة في مركز المدينة.

عبد الله الشيخ

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