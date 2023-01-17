حيدر قاسم… طموح لمزيد من التميز بعد نيله شهادة التقدير في أولمبياد الهندسة الإيراني

حمص-سانا

يطمح الطالب حيدر قاسم من الصف الثاني الثانوي في ثانوية الباسل للمتفوقين الأولى بحمص، والذي نال مؤخراً شهادة التقدير في أولمبياد الهندسة الإيراني لعام 2022 بتحقيق المزيد من التميز والتألق في المحافل الدولية ورفع علم سورية عالياً.

قاسم وهو عضو الفريق العلمي السوري لمادة الرياضيات ذكر خلال لقائه مراسلة نشرة سانا الشبابية أن مشاركته والفريق الوطني لسورية بأولمبياد الهندسة الإيراني بنسخته التاسعة كانت مميزة نظراً للمستويات العالية المشاركة والتي أكسبت الاختبارات أجواء حماسية، حيث تضمن الاختبار 5 مسائل من محاور الهندسة المختلفة بمدة 4 ساعات ونصف الساعة، مشيراً إلى أن مستوى الأسئلة كان عالياً، وأنه تمكن من حل مسألتين من5 بمجموع نقاط بلغ 16 نقطة من أصل 40 نقطة علماً أن الميدالية البرونزية كانت تتطلب 17 نقطة.

وأشار إلى أهمية المشاركة في إكساب المشاركين خبرة إضافية، وتقييم مستوياتهم وخلقها حافزاً إضافياً لهم لبذل المزيد من الجهود الذاتية لتطوير الخبرات وتدريبها وصقلها، فضلاً عن دورها في التحضير للمشاركة بالأولمبياد العالمي للرياضيات وغيره من الأولمبيادات العالمية التي يطمح للمشاركة فيها وتحقيق نتائج متميزة تثبت تفوقه العلمي.

هنادي ديوب

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