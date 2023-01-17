رند الهواري.. طموحات متزايدة للتألق في حلبات الملاكمة

درعا-سانا

رغم أن قلة قليلة من الفتيات يهوين لعبة الملاكمة كونها من الألعاب الخشنة والعنيفة مقارنة بألعاب الكاراتيه والجودو، إلا أن الشابة رند فريد الهواري رأت في هذه اللعبة ما يلبي ميولها الرياضية ويؤجج طموحها، لأن تكون بطلة فيها على المستويين الوطني والعالمي.

سطع نجم رند ذات الـ 18 عاماً وابنة مدينة درعا بسرعة في لعبة الملاكمة، حيث حصدت في أول مشاركة لها على المستوى الوطني برونزية تحت وزن 50 كيلوغراما العام الماضي، مؤكدة لنشرة سانا الشبابية أن الملاكمة هي رياضتها المفضلة بلا منافس.

وقالت: استهوتني لعبة الملاكمة مذ كان عمري 16 عاماً، ورأيت فيها ما يمنحني الثقة بالنفس ويمكنني من التميز ويساعدني على الدفاع عن نفسي، ورغم وجود قلة من الفتيات اللواتي يقبلن على لعبة الملاكمة إلا أني انتسبت إلى أحد المراكز التدريبية في مدينة درعا، وبدأت بالتدرب على هذه الرياضة.

وأشارت إلى أن طموحها في الملاكمة بدأ يكبر مع كل حصة تدريبية، مؤكدة أنها تحلم بأن تكون بطلة على مستوى سورية، وتتابع رحلة التميز والاحتراف لتصبح بطلة عالمية وتكتب اسمها في سجل بطلات العالم في الملاكمة، مبينة أنها تدربت خلال العامين الماضيين مع مدرب الملاكمة يوسف اكراد الذي قدم لها كل تقنيات التدريب التي يمتلكها قبل أن تنتقل بعدها للتدرب في صالة ألعاب القوى ضمن مدينة الباسل الرياضية مع المدرب نفسه.

وذكرت أنها تمكنت العام الماضي من الحصول على برونزية في بطولة الملاكمة على مستوى سورية بعد منافسات قوية مع عدة لاعبات من مختلف المحافظات، مؤكدة أن الملاكمة في درعا تحتاج للدعم بوسائل تدريب متطورة.

واختتمت رند حديثها بالتأكيد على أن احتكاكها مع لاعبات من محافظات أخرى أكسبها المزيد من الخبرة والثقة بالنفس، موجهة الدعوة للفتيات ممن لديهن الإمكانيات اللازمة لدخول عالم الملاكمة وترك بصمة أنثوية مميزة في هذه اللعبة.

لما المسالمة

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