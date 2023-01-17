محروقات لـ سانا: تحسن تدريجي مستمر في كميات المازوت والبنزين الموزعة على المحافظات

دمشق-سانا

أكدت شركة محروقات تحسن الكميات الموزعة على المحافظات من مادتي المازوت والبنزين بشكل تدريجي منذ بداية العام الحالي، تزامناً مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وإقلاع مصفاة بانياس وزيادة الإنتاج.

وفي تصريح لمراسل سانا قال المهندس عيسى عيسى مدير التشغيل والصيانة في الشركة: إن الكميات الموزعة على المحافظات وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ليتر من مادة المازوت و3 ملايين ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75 بالمئة تقريباً، ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مثل النقل والزراعة والصناعة وغيرها.

وأضاف عيسى: إنه تم استئناف توزيع مازوت التدفئة على الأسر لترتفع نسبة التوزيع إلى 47 بالمئة وفي بعض المحافظات إلى 78 بالمئة.

وحول استمرار التحسن في واقع المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة أوضح عيسى أنه مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها، فإن التحسن مستمر وسيلحظه المواطن من خلال تحسن واقع الكهرباء وانخفاض مدة وصول رسائل البنزين والغاز المنزلي.

وتابع: إن وزارة النفط وشركة محروقات لن توفر جهداً في سبيل التواصل لتأمين المشتقات النفطية بكل الوسائل المتاحة وتوفيرها، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والضرورية لكل الفعاليات والمواطنين.

وأشار عيسى إلى أن الفترة الأخيرة من العام المنصرم شهدت تراجعاً ملحوظاً في كميات المشتقات النفطية الموزعة على المحافظات، بسبب تأخر وصول توريدات النفط الخام والمشتقات النفطية المتعاقد عليها والذي أدى إلى تراجع إنتاج المصافي وتوقفها لفترات زمنية اضطرت خلالها وزارة النفط وشركة محروقات لاتخاذ إجراءات احترازية بالتخفيض التدريجي لمخصصات المحافظات.

محمد كركوش

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