زاخاروفا: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تخلت عن موضوعيتها ومهامها لصالح دول معينة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تخلت عن موضوعيتها ومهامها لصالح دول معينة.

وقالت زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع روسيا اليوم: إن “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توقفت عن الرد على المواد التي أرسلها إليها الجانب الروسي، هم يسمون ذلك الدبلوماسية الهادئة لكنها في الحقيقة ليست إلا دبلوماسية “الجثث السياسية”.. يبدو أن ممثلي هذه المنظمة المفوضين الذين يمارسون هذا التفويض أو ذاك ماتوا ولم نعد نسمع صوتهم أو نشاهدهم… وللأسف هذه ليست تصرفات حيادية”.

وأشارت زاخاروفا إلى ملاحظة عمليات تدل على التدهور الكامل لهذه المؤسسة، وذلك بعد أن كان عملها سابقاً يتسم بالحيادية، ويقف على مسافة متساوية من مصالح كل أعضائها، موضحة أنه “لا ينبغي لمنظمة دولية أن تدافع عن دولة واحدة بل يجب أن تكون موضوعية في عملها”.

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