مقتل نحو 20 جندياً صومالياً في هجوم إرهابي

مقديشو-سانا

قتل نحو 20 جندياً صومالياً في هجوم إرهابي شنه مسلحو “حركة الشباب” المتطرفة صباح اليوم على قاعدة للقوات الصومالية بمنطقة “حوادلي” في إقليم شبيلي الأوسط المجاور للعاصمة مقديشو.

وحسب وسائل إعلام صومالية بدأ الهجوم بتفجير 4 سيارات مفخخة أمام إحدى بوابات المعسكر، تلته مواجهات مباشرة بين القوات المتمركزة في المعسكر وبين إرهابيي “حركة الشباب”.

ويأتي الهجوم الذي تبنته الحركة المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي بعد ساعات من سيطرة القوات الصومالية على مدينتي “حررطيري” و”عيل طير” بولاية غلمدغ، إثر معارك مع مسلحي “حركة الشباب”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency