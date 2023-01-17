إحداث مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني بالقامشلي

الحسكة-سانا

أحدثت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني مركزاً للأطراف الصناعية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري.

وبين المدير العام للهيئة الدكتور عمر العاكوب في تصريح لمراسلة سانا أنه سيبدأ العمل بتجهيز مركز للأطراف الصناعية ضمن المشفى الوطني السبت القادم، ويستمر العمل فيه لمدة شهر ونصف الشهر حتى إنجازه ووضعه في الخدمة، لافتاً إلى أنه تم تدريب الكادر الطبي الخاص بالمركز والذي يتألف من طبيب ومعالج فيزيائي وفنيي تركيب أطراف صناعية للمباشرة في العمل حال انتهاء أعمال التجهيز.

وأضاف العاكوب: إنه تم البدء أيضاً بترميم قسم المعالجة الفيزيائية في الهيئة ليكون بالخدمة فور الانتهاء من عمليات الصيانة والترميم.

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