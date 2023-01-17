هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 71 مم في وادي قنديل باللاذقية

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 71 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في محافظة حمص…. الناصرة وقلعة الحصن 5 مم، ومرمريتا 4 مم وشين وتلدو 3 مم، والعريضة وتلكلخ 2 مم، والرستن 1 مم.

وفي محافظة حماة… عين حلاقيم 6 مم، ووادي العيون 5 مم، والرصافة ومصياف والحميري وحربنفسه 4 مم، ومحردة 3 مم وربعو 2 مم، وحماة وصوران 1 مم.

وفي الغاب في شطحة 20 مم، والكريم 11 مم وعين الكروم 10 مم وأفاميا 5 مم والسقيلبية 4 مم.

وفي محافظة طرطوس… بانياس 15 مم وطرطوس ودريكيش 11 مم، ومشتى الحلو 10 مم، والشيخ بدر وحمام واصل 9 مم، والقدموس 7 مم وصافيتا 6 مم، والصفصافة 4 مم.

وفي محافظة اللاذقية…. وادي قنديل 71 مم، وكسب 50 مم، والبهلولية وبوقا 40 مم، واللاذقية 35 مم، والقرداحة 29 مم، والحفة 25 مم، ومطار الباسل 22 مم، والقطيلبية 17 مم، وصلنفة 4 مم.

وفي محافظة إدلب…. جسر الشغور 17 مم، وارمناز 13 مم، وإدلب 8 مم وخان شيخون وأبو الظهور 3 مم.

وفي محافظة حلب…. منبج 9 مم واعزاز 7 مم، وحلب وحلب المطار 6 مم والسفيرة 5 مم، والباب 3 مم وجرابلس وعين العرب الشمالية 2 مم، وخناصر 1 مم.

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