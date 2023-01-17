ارتفاع مستوى التضخم في سلوفاكيا

براتيسلافا-سانا

ارتفع مستوى التضخم في سلوفاكيا خلال شهر كانون الأول المنصرم إلى 15.4 بالمئة لتسجل الأسعار الاستهلاكية للسلع والخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه.

وأشار مكتب الإحصاء السلوفاكي إلى أن المعدل الوسطي للتضخم خلال عام 2022 كله بلغ 12.8 بالمئة، ما يمثل ثاني أعلى مستوى يصله التضخم منذ عام 1993 معيداً ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق والارتفاع القياسي الذي سجل في أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

ووفق المكتب فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت العام الماضي بمعدل وسطي قدره 19.3 بالمئة، في حين كان ارتفاع أسعار الطاقة بمقدار 15.5 بالمئة.

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