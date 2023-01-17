بيانات رسمية: عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ نحو 60 عاماً

بكين-سانا

أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في الصين بأن عدد سكان البلاد تراجع العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو ستة عقود.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب اليوم أنه بحلول نهاية عام 2022 بلغ عدد سكان البلاد 1411750000 نسمة، أي بانخفاض قدره 0.85 مليون نسمة، مقارنة بعام 2021، مشيرة إلى أن البلاد سجلت 9.56 ملايين ولادة، و 10.41 ملايين وفاة عام 2022.

وذكرت البيانات أنه بحلول نهاية عام 2022 بلغت نسبة التناسب بين الجنسين 104.69، أي ما يقرب من 105 رجال لكل 100 امرأة، فيما بلغ عدد السكان الذكور في البلاد 722.06 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث 689.69 مليون نسمة، في حين بلغ عدد السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاماً في نهاية عام 2022 875.56 مليوناً، أي 62 بالمئة من إجمالي السكان.

ووصل عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً إلى 280.04 مليون شخص، أي 19.8 بالمئة من إجمالي السكان.

ويعيش 920.71 مليون شخص في المدن الصينية، أي بنسبة 65.22 بالمئة من إجمالي السكان، أما في المناطق الريفية فيبلغ العدد 491.04 مليون شخص.

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