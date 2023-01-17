تشيلسي يعلن التعاقد مع مودريك

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي عن تعاقده مع الأوكراني ميخايلو مودريك قادماً من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأفاد النادي اللندني في بيانه الرسمي بأن اللاعب أتم انتقاله للبلوز، بعدما وافق على البنود الشخصية في العقد، إثر خضوعه للفحوصات الطبية التقليدية في لندن أمس، واجتيازها بنجاح.

ووقع اللاعب الذي يبلغ 22 عاماً، على عقد مدته 8 سنوات ونصف مع البلوز ليبقى بموجبه حتى حزيران 2031 داخل قلعة ستامفورد بريدج، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام البريطانية بنحو 100 مليون يورو.

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