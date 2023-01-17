إصابة العشرات جراء انفجار ناقلة نفط وسط تايلاند

بانكوك-سانا

أصيب عشرات الأشخاص جراء انفجار ناقلة نفط في مقاطعة “ساموت سونغخرام” وسط تايلاند اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر محلية قولها: إن الانفجار وقع خلال رسو الناقلة في حوض بناء السفن على نهر”ماي كلونغ” في منطقة “موانغ” بمقاطعة “ساموت سونغخرام” لأعمال صيانة، وترافق مع اندلاع حريق ضخم، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وفقدان آخرين، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل.

وتحاول فرق الإنقاذ والإطفاء السيطرة على الحريق وإجلاء الجرحى، فيما لم يتضح حتى الآن حجم الأضرار أو عدد الضحايا بشكل دقيق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency