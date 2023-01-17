مقتل ستة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل ستة أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق نار استهدف أحد المنازل في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد شرطة مقاطعة تولاري مايك بودرو في إفادة صحفية قوله: “هناك عصابات متورطة في هذا العمل الإجرامي، وهناك تحقيقات بشأن المخدرات” مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية عثرت على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل المستهدف.

وقتل شخص وأصيب أربعة آخرون أمس جراء إطلاق نار على ناد ليلي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث تشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

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