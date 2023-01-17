زاخاروفا تطالب وزير الخارجية البريطاني بتفسير دعمه للنازيين الجدد في أوكرانيا

موسكو -سانا

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي توضيح دعمه لنظام كييف، والنازيين الجدد في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في قناتها على تلغرام: “جيمس أنت لا تفهم لقد فرضنا عليك عقوبات بسبب مسارك المعادي لروسيا، لكن لا يزال يتعين عليك توضيح دعمك لنظام كييف والنازية الجديدة” مشيرة إلى أن قائمة العقوبات الجوابية الروسية التي تم نشرها مؤخراً تضم 36 شخصاً.

وأضافت زاخاروفا: إنه بسبب استمرار الحكومة البريطانية انتهاج مسار مناهض لروسيا في كانون الثاني لعام 2023 ، تقرر إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء ، وممثلي هيئات حماية القانون والسلك الصحفي في بريطانيا إلى قائمة العقوبات الروسية.

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