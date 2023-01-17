إخماد خمسة حرائق في اللاذقية والأضرار اقتصرت على الماديات

اللاذقية-سانا

أخمد فوج الإطفاء في اللاذقية اليوم خمسة حرائق في مدينة اللاذقية، تنوعت بين حرائق منازل ومحولات كهربائية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر لمراسل سانا أنه تم إخماد حريق في مطبخ منزل بالطابق الخامس بمشروع “ب” حيث تعود ملكية المنزل لأحد عناصر فوج الإطفاء الذي كان يقوم بإخماد حريق آخر في الوقت نفسه موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الماديات حيث أتت النيران على المطبخ.

كما تم إخماد حريق غرفة نوم ضمن منزل بالطابق الرابع في حي الرمل الجنوبي، وحريق لوحة قواطع كهربائية ضمن منزل في مشروع الصليبة، إضافة إلى إخماد حريقي خزانين كهربائيين في مشروع الزراعة وحي الصليبة.

علاء إبراهيم

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