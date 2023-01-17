إيران: ضبط نحو ثلاثة أطنان من المخدرات جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

ضبطت الشرطة الإيرانية نحو طنين و846 كغ من مختلف أنواع المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن قائد قوى الأمن الداخلي العميد محمد قنبري قوله في تصريح اليوم: “إن قوات الشرطة الإيرانية تمكنت من ضبط ما يقرب من طنين اثنين و846 كغ من مادتي الأفيون والحشيشة المخدرتين في شمال وجنوب هذه المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد ” مشيراً إلى أنه تم اعتقال 4 مهربين والقضاء على 3 عصابات اتجار بالمخدرات ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة”.

وأضاف قنبري إن قوى الأمن الداخلي لن تدخر جهداً في سياق مكافحة عمليات تهريب المخدرات على صعيد محافظة سيستان وبلوجستان.

وتواصل قوى الأمن الإيرانية مكافحة عمليات تهريب المخدرات حيث تعلن بشكل مستمر عن عمليات ناجحة وضبط كميات كبيرة منها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency