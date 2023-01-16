مسرحية الأصدقاء على خشبة المسرح القومي بطرطوس

طرطوس-سانا

في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان مسرح الطفل الذي تستضيفه خشبة المسرح القومي بطرطوس على مدى ستة أيام بمناسبة العطلة الانتصافية المدرسية، قدمت فرقة “شهرزاد المسرحية ” العمل المسرحي “الأصدقاء”.

العمل هو التجربة الأولى للمخرجة أُنس حرفوش في الإخراج والتأليف، ويطرح بعض الصعوبات التي تواجه الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي بما يحمله من أجواء جديدة لم يألفوها من قبل.

حرفوش أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن العمل الذي تتخلله فقرات غنائية توعوية عن أهمية الصداقة التي تجمع الطلاب على مقاعد الدراسة، يحمل رسائل تربوية هادفة بأسلوب بسيط وسهل الفهم والاستيعاب لدى المتلقين من مختلف الأعمار.

العمل الذي قَدّمه سبعة أطفال بلغة عربية فصحى يعكس أيضاً الدور التربوي التوجيهي المؤثر للمعلم بأسلوب لطيف جاذب للتلاميذ ليكونوا معاً في المدرسة كأسرة واحدة، يسودها التعاون والألفة، وإن كان لكل شخص منهم ميوله واتجاهاته وأفكاره الخاصة، ليستفيدوا من بعضهم بعضاً وليكونوا قدوة وأساساً لبناء مجتمع سليم مترابط.

فاطمة حسين

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