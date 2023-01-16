أنشودة الملح الأخرس… دعوة الأطفال إلى فتح صفحات المعرفة لبناء المستقبل

حلب-سانا

ضمن فعاليات مهرجان الطفل والعائلة انطلقت عروض مسرحية “أنشودة الملح الأخرس” تأليف وإخراج نادر حكمت عقاد، على مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.

وتطرح المسرحية التي نظمتها مديرية المسارح والموسيقا “مسرح حلب القومي بقالب فكاهي، حكاية قرية تعيش في سلام وأمان ووفاق، إلى أن يأتي الغريب ويشيع فيما بينهم التفرقة من أجل سرقة ملح المحبة، ولكنهم يكتشفون خطته، ويتكاتفون لإعادة الملح المسروق لقريتهم.

وتحدث مخرج ومؤلف العمل نادر حكمت عقاد في تصريح لـ سانا عن عمله قائلاً إن العمل يطرح قضية المحبة من خلال رؤية إخراجية تحقق المتعة والتسلية.

وأشار عقاد إلى أهمية مسرح الطفل والعائلة كوسيلة للتربية والتوعية ولرفع المستوى الثقافي، وخاصة بعد ما مر به الوطن من ظروف صعبة.

وعن دوره تحدث الممثل معتز سيجري أنه جسد دور دعبول الأعرج الطماع الذي لا يحب أبناء قريته، ويتآمر مع فارس الغريب لسرقة ملح المحبة من القرية.

وقال الممثل المسرحي طارق خليلي: إنه جسد دور الحلاق ملوح الذي يكشف زيف فارس الغريب الذي افتعل الاضطرابات .

وبين المخرج والممثل محمد ملقي أنه جسد شخصية دور فارس الغريب البائع المتجول، الذي جاء من خارج قرية الملح ليوزع الهدايا.

وأوضحت الممثلة المسرحية نجاة كاتبي أنها لعبت دور الفتاة مليحة ذات الخمسة عشر ربيعا ابنة الحلاق ملوح والتي تحب القراءة.

ولفت الممثل أحمد شعبان إلى أنه لعب دور الحكواتي لربط الأحداث والمشاهد فيما بينها، والتأكيد على دور المعرفة والحب في بناء مستقبل الإنسان.

وشارك في تجسيد الشخصيات في العرض المسرحي كل من الفنانين “عبيدة صادق- منيسا ماردنلي – سعد الآغا – محمد سقا”.

يذكر أن العرض المسرحي مستمر حتى الـ 19 من الشهر الجاري، على مسرح دار الكتب الوطنية في حلب في الساعة الرابعة مساء.

أسماء خيرو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency