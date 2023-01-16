تطوير الخدمات الطلابية داخل المدن الجامعية… محور مناقشات التعليم العالي واتحاد الطلبة

دمشق-سانا

تركز اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان اليوم مع رؤساء الجامعات وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة ومديري المدن الجامعية على مناقشة واقع السكن الجامعي، وسبل تحسين خدماته.

كما تناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة وضع مشروع برنامج أتمتة العمل في المدن الجامعية حيز التنفيذ بدءاً من تقديم الطلب، ومتابعة التسجيل والسكن وتطويره، وإدخال التعديلات المناسبة عليه بما يخدم الطلاب.

الوزير إبراهيم أكد أن المدن الجامعية هي أهم البنى الأساسية التي تقوم عليها الجامعات، وجزء أساسي لنجاح العملية التعليمية، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات الطلابية داخل المدينة، ووضع المعايير المناسبة للقبول وفرز الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة للإقامة وتلبية احتياجات الطلاب بما يضمن تحقيق مناخ تعليمي جيد لهم.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أهمية برنامج أتمتة العمل في المدن الجامعية لجهة تبسيط الإجراءات وإدخال البيانات والمعلومات وتحقيق العدالة في السكن وإلغاء السكن للطلاب الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

بدورها رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية شددت على أهمية وضع المعايير والخطط وتخصيص الموارد للوصول إلى الحل المثالي الذي يخدم الطلاب، مشيرة إلى ضرورة التنسيق ما بين المدن الجامعية والجامعات واتحاد الطلبة لمناقشة المشكلات والصعوبات التي يعاني منها الطلاب، وتعميم تجربة برنامج أتمتة العمل في المدينة الجامعية بجامعة تشرين على الجامعات كافة وتطويره بما يخدم العملية التعليمية.

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